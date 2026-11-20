Der Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten dürfte am Freitag zunächst auch den Wiener Aktienmarkt in Mitleidenschaft ziehen. Dem ATX droht dabei der siebente Verlusttag in Folge. Rund 50 Minuten vor Handelsbeginn stand eine Bankenindikation auf den österreichischen Leitindex bei 6.265 Punkten und damit 1,8 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Auch das europäische Umfeld wird mit klaren Abgaben erwartet.

An den Märkten halten die Technologiesorgen an. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen auf Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA, zudem schwebten mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

Auch die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: Nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sie sich im außerbörslichen Handel sogar ihrem Ausgabepreis.

Positive Nachrichten gab es dafür von der UNIQA, die nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten ihren Gewinnausblick für das Gesamtjahr deutlich anhob. So werden nun zwischen 590 Mio. und 610 Mio. Euro erwartet, zuvor hatte die UNIQA noch mit 540 bis 570 Mio. Euro gerechnet. Analyst Thomas Unger von der Erste Group sprach von soliden Zahlen. Die Erhöhung der Guidance sei jedoch schon weitgehend erwartet worden.

Dagegen erwartet Mayr-Melnhof (MM) für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von Sonderabschreibungen ein Jahresergebnis in Höhe von minus 270 Mio. Euro bis minus 340 Mio. Euro. Die nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro betreffe Sachanlagen und Geschäfts(Firmen)werte der Division Board & Paper und sei primär auf schwächere Cash-Flow-Prognosen zurückzuführen, erklärte der Konzern.

Auch wenn die Wertminderung selbst keinen Zahlungsmittelabfluss darstelle, verdeutliche sie die herausfordernden Perspektiven für das nach dem angekündigten Teilverkauf der Packaging-Sparte verbleibende Board-&-Paper-Geschäft, erklärte Erste-Analyst Michael Marschallinger. Noch besorgniserregender sei die deutliche Senkung der EBITDA-Prognose, die auf operative Faktoren, insbesondere höhere Energiekosten, zurückzuführen sei.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,24 Prozent schwächer bei 6.379,10 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Porr +4,95% 33,90 Euro Rosenbauer +3,88% 53,60 Euro EuroTeleSites +1,58% 4,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom -6,88% 3,25 Euro Lenzing -2,67% 10,22 Euro voestalpine -2,65% 33,84 Euro

spa/ger

ISIN AT0000999982