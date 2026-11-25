Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird zur Wochenmitte nach den kräftigen Vortagesabschlägen mit weiteren Rückgängen erwartet. Eine Bankenindikation auf den Leitindex ATX notierte rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,81 Prozent im Minus. Auch an den europäischen Leitbörsen werden Kursverluste indiziert.

Die freundliche Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist gestern wieder verflogen, schreiben die Helaba-Analysten. Auch der auf ein neues Jahreshoch gestiegene Ifo Geschäftsklimaindex half kaum. Die Blicke der Akteure richten sich nach Einschätzung der Experten abseits der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA bevor dort das lange "Shopping" Wochenende (Black Friday) eingeleitet wird.

Mit einer Zahlenvorlage rückte Kapsch TrafficCom am heimischen Aktienmarkt ins Blickfeld der Akteure. Der Mautanbieter hat im ersten Halbjahr 2026/27 mehr Umsatz gemacht und ein positives operatives Ergebnis (EBIT) erwirtschaftet. Unter dem Strich blieb allerdings noch ein Minus übrig.

Der heimische Telekom-Marktführer A1 Österreich investiert jährlich bis zu 500 Mio. Euro in Netze und neue Technologien, setzt aber zugleich seinen Sparkurs fort. Bis 2030 will das Unternehmen seine Kosten um 300 Mio. Euro senken, kündigte CEO Jiř� Dvorjančansk� an. Für 2027 plant die operative Österreich-Tochter der börsennotierten Telekom Austria AG einen Nettoabbau von 430 Stellen.

Die Börse Wien ist am Dienstag mit einem kräftigen Minus aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX verlor 1,90 Prozent auf 6.221,75 Punkte und gab damit einen Großteil der Montagsgewinne wieder ab. Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang war somit schnell wieder beendet. Besonders die Technologiewerte spürten die Gewinnmitnahmen. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology-Index fiel um 2,8 Prozent. Diesem Trend folgend verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX um 12,3 Prozent. Zum Wochenstart zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

EuroTeleSites +2,33% 4,40 Euro Kapsch TrafficCom +1,25% 3,24 Euro Verbund +1,08% 70,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -12,34% 96,60 Euro RHI Magnesita -5,63% 28,50 Euro voestalpine -3,85% 32,00 Euro

ste/moe

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