05.09.2025 08:31:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Gewinnen erwartet

Im Vorfeld des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts dürfte der Wiener Aktienmarkt seine jüngste Stabilisierung fortsetzen. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund 50 Minuten vor Handelsbeginn 0,4 Prozent im Plus bei 4.644 Punkten.

Bereits am Vortag hatte sich der Leitindex etwas von der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend absetzen können. Nun richten sich die Blicke auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt.

Beim österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV ist ein Personalabbau geplant. Im Rahmen des Spar- und Effizienzprogrammes Revo stehen 2.000 der knapp 23.000 Arbeitsplätze auf dem Prüfstand, berichtete der "Kurier" am Donnerstagabend.

Zur UBM meldete sich die Erste Group zu Wort. Analyst Christoph Schultes bestätigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel. Da die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zum Buchwert gehandelt werde, biete das laufende Rückkaufprogramm zusätzliches Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,55 Prozent höher bei 4.622,04 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Frequentis +5,08% 62,00 Euro EuroTeleSites +1,80% 5,08 Euro RHI Magnesita +1,73% 23,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -2,32% 18,54 Euro Addiko Bank -1,82% 21,60 Euro Zumtobel -1,30% 4,18 Euro

spa/lof

ISIN AT0000999982

