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12.06.2026 08:27:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Gewinnen erwartet

Neue Hoffnungen auf eine Einigung im Nahen Osten dürften der jüngsten ATX-Erholung weitere Nahrung geben. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.157 Punkten und damit 1,4 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Damit würde sich der österreichische Leitindex wieder knapp ans Rekordhoch von Ende Mai herantasten. Das europäische Umfeld wird nach guten Asien-Vorgaben fester erwartet.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten in den Fokus, auf den bald noch die KI-Plattformen Anthropic und OpenAI folgen sollen. Mit einer Bewertung von knapp 1,8 Billionen Dollar ist Elon Musks Weltraumfirma aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta, obwohl die reinen Geschäftszahlen in krassem Kontrast dazu stehen. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management ist der Erfolg der Börsengänge wichtig, um die Vitalität der KI-Investmentstory zu bestätigen.

Mit Blick auf die Einzelwerte hob die Erste Group ihr Kursziel für die EVN-Aktien von 35,50 auf 36,00 an und bestätigte die Kaufempfehlung. Der zuständige Experte Christoph Schultes erwartet Ergebnisse am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne. Inzwischen hob Berenberg ihr Kursziel für die Titel der Do&Co von 260 auf 265 Euro an, die Kaufempfehlung wurde nach den gestrigen Jahreszahlen bekräftigt.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,74 Prozent höher bei 6.072,67 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

DO&CO +7,82% 193,00 Euro AT&S +4,53% 143,00 Euro EuroTeleSites +2,91% 4,59 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Polytec -3,34% 4,63 Euro Zumtobel -1,01% 3,91 Euro Post -0,94% 31,45 Euro

spa/rst

ISIN AT0000999982

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