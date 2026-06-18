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18.06.2026 08:37:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Gewinnen erwartet
Negative Vorgaben hatte hingegen die Wall Street am Vorabend geliefert. Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband am Mittwochabend bei 3,50 - 3,75 Prozent belassen. Die Zinserhöhungserwartungen sind im Anschluss an die Fed-Sitzung sogar größer geworden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.
Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Die Aktie der UNIQA wird am Berichtstag ex Dividende gehandelt.
Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut im Plus geschlossen. Der ATX legte weitere starke 1,92 Prozent auf 6.568,68 Einheiten zu. Der Rekordkurs beim heimischen Leitindex wurde ebenfalls fortgesetzt.
Am heimischen Aktienmarkt zeigte die Lenzing-Aktie einen Kurssprung von fast 15 Prozent auf 27,85 Euro. Hier beflügelte wohl eine positivere Expertenmeinung. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum für die Titel des Faserherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgenommen und das Kursziel von 24 auf 29,5 Euro nach oben revidiert.
Die Papiere von AT&S zogen um satte 9,2 Prozent hoch.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Lenzing +14,85% 27,85 Euro AT&S +9,18% 214,00 Euro Agrana +4,31% 12,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Pierer Mobility -3,83% 18,60 Euro AMAG -3,24% 26,90 Euro Polytec -3,23% 4,50 Euro
ste/ger
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