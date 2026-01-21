ATX

5 527,58
117,42
2,17 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
21.01.2026 08:30:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Verlusten erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird auch am Mittwoch mit kleinen Abschlägen erwartet. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn um moderate 0,08 Prozent leichter. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen wird nach den jüngsten Rückgängen zum Start mit wenig Veränderung gerechnet.

Störfeuer gibt es vor allem auf der (geo)politischen Ebene, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zuletzt waren es die Ambitionen der Trump-Administration, sich Grönland anzueignen und damit die transatlantischen Beziehungen in Frage zu stellen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dürften die Diskussionen darüber anhalten und andere, wirtschaftliche Themen wohl in den Hintergrund drängen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen SBO und Wienerberger in den Fokus der Akteure. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat im Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Die Erlöse sanken von 560,4 auf 455 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel von 70,1 auf 38 Mio. Euro,

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im Geschäftsjahr 2025 etwas mehr Umsatz gemacht, der operative Gewinn fiel im Jahresvergleich allerdings geringer aus. Die Erlöse erreichten 4,6 Mrd. Euro, nach 4,5 Mrd. Euro im Jahr davor. Das operative Ergebnis (EBITDA) sank auf 753 Mio. Euro (Vorjahr: 760 Mio.).

Das Gerangel um Grönland zwischen den USA und Europa drückt weiter schwer auf Europas Börsen. Auch in Wien war der Leitindex ATX weit im Minus. Zum Handelsschluss stand er mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 5.370,85 Punkten.

International schwächelt besonders der Ölsektor. Das bekam auch das ATX Prime-Schwergewicht OMV zu spüren. Die Aktien des heimischen Ölkonzerns verloren 2,1 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Rosenbauer +0,85% 47,30 Euro DO&CO +0,74% 203,00 Euro AT&S +0,68% 36,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Wienerberger -3,88% 26,78 Euro Lenzing -3,55% 24,45 Euro Addiko Bank -3,49% 24,90 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 526,72 2,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen