Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Verlusten erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird auch am Mittwoch mit kleinen Abschlägen erwartet. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn um moderate 0,08 Prozent leichter. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen wird nach den jüngsten Rückgängen zum Start mit wenig Veränderung gerechnet.

Störfeuer gibt es vor allem auf der (geo)politischen Ebene, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zuletzt waren es die Ambitionen der Trump-Administration, sich Grönland anzueignen und damit die transatlantischen Beziehungen in Frage zu stellen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dürften die Diskussionen darüber anhalten und andere, wirtschaftliche Themen wohl in den Hintergrund drängen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen SBO und Wienerberger in den Fokus der Akteure. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat im Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Die Erlöse sanken von 560,4 auf 455 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel von 70,1 auf 38 Mio. Euro,

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im Geschäftsjahr 2025 etwas mehr Umsatz gemacht, der operative Gewinn fiel im Jahresvergleich allerdings geringer aus. Die Erlöse erreichten 4,6 Mrd. Euro, nach 4,5 Mrd. Euro im Jahr davor. Das operative Ergebnis (EBITDA) sank auf 753 Mio. Euro (Vorjahr: 760 Mio.).

Das Gerangel um Grönland zwischen den USA und Europa drückt weiter schwer auf Europas Börsen. Auch in Wien war der Leitindex ATX weit im Minus. Zum Handelsschluss stand er mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 5.370,85 Punkten.

International schwächelt besonders der Ölsektor. Das bekam auch das ATX Prime-Schwergewicht OMV zu spüren. Die Aktien des heimischen Ölkonzerns verloren 2,1 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Rosenbauer +0,85% 47,30 Euro DO&CO +0,74% 203,00 Euro AT&S +0,68% 36,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Wienerberger -3,88% 26,78 Euro Lenzing -3,55% 24,45 Euro Addiko Bank -3,49% 24,90 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982