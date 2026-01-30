Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Verlusten erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird zum Wochenausklang erneut mit Abschlägen erwartet. Bankenindikationen sahen den ATX am Freitag rund 40 Minuten vor Handelsbeginn um 0,3 Prozent leichter. An den wichtigsten europäischen Börsen wird mit moderaten Gewinnen gerechnet.

Geopolitische Themen sind weiterhin im Fokus der Aktienmärkte. So befindet sich eine US-Flugzeugträgergruppe auf dem Weg in den Iran. US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Abseits davon stehen zum Wochenausklang mehrere Bekanntgaben von Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) präsentiert seine Schnellschätzung zum BIP im vierten Quartal. Die Statistik Austria veröffentlicht den Erzeugerpreisindex des produzierenden Bereichs für Dezember.

In Deutschland gibt es ebenfalls die erste Schätzung des BIP-Wachstums im Schlussquartal 2025. Da bereits bekannt ist, dass die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr 2025 um 0,3 Prozent gestiegen ist, zeichnet sich keine Überraschung ab und der Markteinfluss sollte überschaubar sein, so Helaba-Analysten.

Unternehmensseitig steht in Österreich zunächst die Raiffeisen Bank International (RBI) im Mittelpunkt. Laut vorläufigem Jahresergebnis 2025 stieg der Gewinn ohne Russland um 48 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro. Geholfen haben deutlich niedrigere Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen. Zudem stiegen die Erträge dank eines stärkeren Kreditwachstums an, wie die Bank in der Früh mitteilte. In Russland schrieb die Bank dagegen einen Verlust nach Steuern von 86 Mio. Euro.

Die Erste Group Research sieht im Dividendenvorschlag von 1,60 Euro pro Aktie eine positive Überraschung und eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,10 Euro). Allerdings wurde ein solcher Schritt erwartet. Die heutigen Ergebnisse dürften aus Sicht des Analysten Thomas Unger weitere Kursgewinne ermöglichen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,75 Prozent schwächer bei 5.578,55 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AUSTRIACARD +6,71% 7,47 Euro Addiko Bank +6,00% 26,50 Euro Rosenbauer +2,30% 49,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -3,75% 38,55 Euro Porr -3,24% 34,30 Euro Wienerberger -2,85% 27,98 Euro

rst/spa

ISIN AT0000999982