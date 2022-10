Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Zuwächsen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit weiteren Zuwächsen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um 0,36 Prozent höher. Zuvor hatte der ATX bereits vier Gewinntage in Folge absolviert.

Auch an den europäischen Leitbörsen wird eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung erwartet. "An den Finanzmärkten ist es zu einer Beruhigung gekommen. Die Bereitschaft der Marktteilnehmer, ins Risiko zu gehen, scheint erhöht zu sein. Dies lässt sich an steigenden Aktienkursen ablesen", schreiben die Helaba-Analysten.

Auf Unternehmensebene rückten in Wien mit präsentierten Geschäftszahlen die BAWAG und Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Die frühere Gewerkschaftsbank BAWAG hat in den ersten drei Quartalen des heurigen Jahres einen Nettogewinn von 377 Mio. Euro eingefahren. Aufgrund der vollständigen Abschreibung der gegen die Stadt Linz gebuchten Forderung von 254 Mio. Euro, habe sich im dritten Quartal aber ein Nettoverlust von 58 Mio. Euro ergeben. Bereinigt darum ist der Nettogewinn bei 132 Mio. Euro gelegen. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung der Ergebnisse, dass die Drittquartalszahlen der Bank weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien.

Die teilstaatliche Telekom Austria hat ihren Nettogewinn heuer im dritten Quartal auf 205 Mio. Euro gesteigert. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber den 181 Mio. Euro im dritten Quartal 2021. Auch beim Umsatz und dem operativen Ergebnis steigerte das Telekom-Unternehmen seine Quartalszahlen. Hier wurden die Ergebnisse im abgelaufenen Jahresviertel von der Erste Group als besser als erwartet eingestuft.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg 0,25 Prozent und schloss bei 2.796,63 Einheiten. Nach festerem Verlauf musste der heimische Leitindex im Späthandel einen Großteil seiner Zugewinne abgeben. Auch das europäische Börsenumfeld konnte seine jüngste Erholungsbewegung fortsetzen und zeigte sich mit positiven Vorzeichen.

Die Ölwerte mussten nach den klaren Montagsgewinnen am Dienstag angesichts merklich gesunkener Rohölnotierungen wieder deutlich an Terrain abgeben. So rutschten Schoeller-Bleckmann um 3,5 Prozent ab und OMV schlossen um 1,8 Prozent tiefer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Rosenbauer +10,80% 31,80 Euro voestalpine +4,07% 20,22 Euro Palfinger +3,34% 20,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann -3,54% 47,70 Euro AMAG -2,54% 26,90 Euro OMV -1,81% 39,00 Euro

ISIN AT0000999982