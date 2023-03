Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Zuwächsen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel erneut im Plus aufnehmen. Gegen 8.10 Uhr stand eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX mit einem Plus von 0,71 Prozent. Auch die europäischen Indizes werden befestigt erwartet. Der internationale Erholungsschub sollte sich damit fortsetzten. Zuvor hatte der ATX bereits drei Gewinntage in Folge absolviert.

Die Risikoneigung der Finanzmarktinvestoren hat nach Einschätzung der Helaba-Experten weiter zugenommen, auch weil neue Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt ausgeblieben sind. Entsprechend freundlich präsentierten sich Aktienmärkte. Auf fundamentaler Ebene werden heute die vorläufigen Verbraucherpreise in Spanien und Deutschland mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt werden, hieß es weiter von den Analysten.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Geschäftszahlen von Porr, Immofinanz und s Immo auf dem Kalender. Die Immofinanz wird das Jahresergebnis für 2022 erst nach Börsenschluss publizieren. Der Baukonzern Porr erhöhte im Jahr 2022 den Konzerngewinn um knapp 35 Prozent von 61,4 auf 82,6 Mio. Euro. Die s Immo berichtete für das Vorjahr von höheren Mieterlösen verbunden mit gesunkenen Ergebniskennzahlen.

Von Analystenseite meldete sich zudem die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die OMV-Aktie leicht von 51,1 auf 49,8 Euro nach unten. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen beendet. Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte die Börse in Wien zugelegt. Nach den jüngsten Turbulenzen rund um die Bankenkrise scheint nun wieder Zuversicht zu herrschen. Der heimische Leitindex schloss 1,92 Prozent höher bei 3.122,09 Einheiten.

Dementsprechend legten in Wien die schwergewichteten Bank-Aktien deutlich zu. Die Titel von Bawag und Erste Group gewannen 4,3 und 4,6 Prozent an Wert. Bei der Raiffeisen International (RBI) ging es um 2,8 Prozent nach oben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Erste Group +4,60% 29,81 Euro Lenzing +4,50% 67,30 Euro BAWAG +4,33% 42,42 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AUSTRIACARD -5,38% 12,30 Euro POLYTEC -3,59% 4,56 Euro UBM -2,95% 26,30 Euro

ISIN AT0000999982