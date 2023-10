Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Zuwächsen erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag leicht im Plus aufnehmen. Eine erste Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn um 0,11 Prozent höher. Damit würde die jüngste Aufwärtsbewegung weitergehen, nachdem der ATX zuvor bereits zwei Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit Aufschlägen erwartet.

Vor allem die überwiegend moderaten Töne vonseiten der Fed-Vertreter haben den Aktienmarkt nach Einschätzung der Helaba-Analysten zuletzt unterstützt. Zudem gab es zu rückhaltende Einschätzungen von der EZB. Am Berichtstag sollten international die zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise und die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus stehen.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Halbjahreszahlen von Agrana und Verkehrsergebnisse vom Flughafen Wien auf dem Kalender. Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut fester geschlossen. Der ATX gewann 0,61 Prozent auf 3.169,38 Punkte. Bereits am Dienstag hatte der heimische Leitindex deutliche fast zwei Prozent gewonnen. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Mehrheitlich aufwärts ging es in Wien mit den Papieren der schwergewichteten Banken. Erste Group und Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,9 bzw. 0,9 Prozent. Bei der BAWAG ging es hingegen 0,3 Prozent ins Minus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

DO&CO +4,82% 108,80 Euro Marinomed +2,56% 40,00 Euro Zumtobel +2,14% 6,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien -2,91% 50,00 Euro EuroTeleSites -2,13% 3,67 Euro Mayr-Melnhof -1,93% 121,80 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982