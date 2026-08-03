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03.08.2026 08:52:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Zugewinnen erwartet
Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.
Besondere Bedeutung bei den Verhandlungen dürfte eine Regelung zur Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr haben. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman zur Wasserstraße befinden sich laut iranischen Angaben in der Endphase. Außenminister Abbas Araqchi habe die Mitglieder des Kabinetts zu Beginn seiner Sitzung am Sonntag entsprechend informiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Das Außenamt betonte unterdessen laut dem Sender Press TV, dass die Lage in der umkämpften Meerenge nicht mehr zu ihrem Vorkriegsstatus zurückkehren werde.
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV nach Quartalszahlen von 53 auf 57 Euro erhöht. Die Einstufung "Underweight" wurde bestätigt. Die OMV-Aktien schlossen am Freitag mit einem Kurs von 63,15 Euro.
Am Freitag hatte der ATX um 0,05 Prozent höher bei 6.457,92 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Rosenbauer +4,26% 63,60 Euro Verbund +3,84% 59,55 Euro Raiffeisen Bank International +2,33% 59,40 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
Palfinger -3,14% 29,35 Euro AT&S -2,68% 130,80 Euro Porr -1,83% 37,55 Euro
rst/moe
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