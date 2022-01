Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Zuwächsen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Zuwächsen in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn deutet eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Plus von 0,47 Prozent hin. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen positiven Handelsauftakt.

Die Coronapandemie und die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante scheinen an den Finanzmärkten keine große Rolle mehr zu spielen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Marktteilnehmer hoffen nach Einschätzung der Experten darauf, dass sich der negative Einfluss der Omikron-Variante auf die wirtschaftliche Entwicklung in Grenzen hält. Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX drehte nach zwischenzeitlichen Gewinnen im Späthandel wieder ins Minus und beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 3.979,94 Punkten.

Gut gesucht waren in Wien am Dienstag die Ölwerte. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann fanden sich mit einem Plus von 4,16 Prozent an der Spitze im prime market. OMV stiegen bei gutem Volumen um 2,34 Prozent. Auch die Rohölpreise konnten ihre Rally zuletzt fortsetzen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann +4,16% 40,10 Euro Flughafen Wien +3,41% 28,80 Euro Wienerberger +3,09% 34,04 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Frequentis -3,79% 27,90 Euro Erste Group -2,69% 43,42 Euro Zumtobel -2,39% 8,16 Euro

ISIN AT0000999982