Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Zuwächsen erwartet

Nach einem positiven Wochenauftakt dürfte die Wiener Börse am Dienstag mit weiteren Zuwächsen in den Handel starten. Eine ATX-Indikation notierte um kurz vor 8.15 Uhr um 0,2 Prozent höher.

Im Fokus steht heute eine Reihe an Stimmungsdaten aus der Eurozone, darunter das bereits veröffentlichte GfK-Konsumklima in Deutschland für den Februar. Dieses hellte sich auf niedrigem Niveau leicht auf - die vierte Verbesserung der Stimmungslage unter deutschen Verbrauchern in Folge. Besondere Aufmerksamkeit wird nun im weiteren Verlauf des Vormittags den Vorabschätzungen der für Deutschland und für die Eurozone erhobenen Einkaufsmanagerindizes geschenkt, so die Helaba-Analysten.

"Insgesamt wird erwartet, dass die Einkaufsmanagerindizes im Vergleich zum Dezember zulegen und sich die Trendwende somit fortsetzt", so die Experten der Helaba. Die 50er-Marke dürfte bei den meisten Indizes aber nicht überschritten werden.

Hierzulande war die Nachrichtenlage in der Früh ruhig. Auch für den weiteren Verlauf werden keine dem Markt impulsgebenden Veröffentlichungen erwartet.

Am Montag hatte der ATX um 0,67 Prozent höher bei 3.319,59 Punkten geschlossen. Marktbeobachter sprachen allerdings von einem eher verhaltenen Geschäft und verwiesen auch auf die Börsenfeiertage in China. Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten zu Wochenbeginn die Aktien der EVN mit einem Kursanstieg um gut sechs Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

EVN +6,07% 18,88 Euro Semperit +4,63% 23,75 Euro Mayr-Melnhof +3,01% 157,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -2,71% 34,10 Euro Do&Co -1,43% 96,30 Euro Raiffeisen Bank International -0,87% 17,03 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982