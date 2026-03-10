Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Zuwächsen erwartet

Nachdem der Angriff auf den Iran die Börsen am Montag auf Talfahrt geschickt hat, wird für den Start in den Dienstag mit einer Erholung gerechnet. Eine Bankenindikation erwartete rund 30 Minuten vor Handelsstart ein Plus von 0,16 Prozent auf 5.420,75 Punkte für den heimischen Leitindex ATX. Am Montag ging der ATX 1,76 Prozent schwächer bei 5.309 Punkten aus dem Tag. Europas wichtigste Börsen dürften heute zum Start ebenfalls mit Zuwächsen tendieren.

Die Blicke werden auch heute auf den Krieg im Iran, insbesondere auf den Ölpreis, gelenkt sein. Hoffnung schöpft der Markt daraus, dass US-Präsident Donald Trump angedeutet hat, dass der Krieg der USA und Israels gegen den Iran bald beendet sein könnte. Insidern zufolge erwägt Trump zudem Maßnahmen zur Marktberuhigung. Dazu könnten eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sowie die Freigabe strategischer Reserven gehören.

Unternehmensseitig war es am Morgen noch sehr ruhig.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +3,13% 36,25 Euro Flughafen Wien +1,92% 53,00 Euro Verbund +0,93% 65,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

voestalpine -7,88% 39,06 Euro RHI Magnesita -5,74% 27,90 Euro Pierer Mobility -5,26% 15,50 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982