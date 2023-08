Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit moderaten Zuwächsen in den August starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX wies rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,18 Prozent auf 3.3251,80 Punkte auf.

Konjunkturseitig stehen am Dienstag die Veröffentlichungen einiger Einkaufsmanagerindizes auf der Tagesordnung. Das Highlight sei dabei der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA, schreiben die Marktbeobachter der Helaba, die mit einer leichten Aufhellung unterhalb der Wachstumsschwelle rechnen. Die europäischen Barometer dürften die vorläufigen Werte hingegen nur bestätigen und sich daher nicht auf das Marktgeschehen auswirken, so die Helaba.

Nach Vorlage von Quartalszahlen dürften am heimischen Aktienmarkt die Raiffeisen Bank international (RBI) und der Leiterplattenhersteller AT&S einen Blick wert sein.

Die RBI hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn geschrieben. Grund dafür waren zum einen positive Sondereffekte, die im Vorjahr 2022 schlagend geworden waren, und zum anderen höhere Rechtsvorsorgen für noch offene Frankenkredit-Streitfälle in Polen. Unterm Strich blieben 1,2 Mrd. Euro Konzernergebnis (minus 27,9 Prozent), nach 1,7 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf der Einnahmenseite gab es dagegen Zugewinne.

AT&S hat inzwischen im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 einen deutlichen Einbruch beim Umsatz und Ergebnis verbucht. Der Umsatz sank im Jahresabstand um 28 Prozent auf 362 Mio. Euro und das Konzernergebnis drehte von 96 Mio. Euro auf -2 Mio. Euro in die Verlustzone, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem Vorquartal legte der Umsatz jedoch um ein Fünftel zu.

Am Montag hatte der ATX den Handel um 0,98 Prozent höher mit 3.245,98 Punkten beendet. Aktien der Erste Group stiegen nach Zahlen um 0,4 Prozent.

spa/mik

ISIN AT0000999982