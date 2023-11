Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat höher erwartet

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag an den guten Wochenausklang anschließen und etwas höher eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand kurz nach 8.20 Uhr um 0,3 Prozent im Plus bei 3.197 Punkten.

Im europäischen Umfeld zeichnete sich vorbörslich unterdessen nur wenig Bewegung ab. Positive Vorgaben lieferten zum Wochenstart die asiatischen Aktienmärkte.

In der Vorwoche hatten gemäßigte Aussagen der US-Notenbanken Fed und ein schlechter als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Marktakteure spekulieren lassen, dass der Zinsgipfel in den USA bereits erreicht sein könnte. Schwierige konjunkturelle Perspektiven sein demgegenüber als Belastungsfaktor in den Hintergrund getreten, wie die Analysten der Helaba anmerkten.

Datenseitig dürfte sich der Wochenauftakt ruhig gestalten. Einen Blick wert sein könnten die Auftragseingänge der zuletzt schwächelnden deutschen Industrie. Auch bei den heimischen Einzelwerten gestaltete sich die Nachrichtenlage zunächst ruhig. Einen Neuzugang im Vorstand hatte die voestalpine zu vermelden, Gerald Mayer soll ab April 2024 Robert Ottel als Finanzvorstand (CFO) des Stahlkonzerns ablösen.

Am Freitag hatte der ATX um 1,64 Prozent höher bei 3.186,37 Punkten geschlossen. Aktien von RBI, Andriz und AT&S zogen um jeweils mehr als sechs Prozent an.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Raiffeisen Bank International +6,81% 15,05 Euro Andritz +6,23% 47,74 Euro AT&S +6,13% 26,66 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -5,96% 0,71 Euro Lenzing -5,22% 36,35 Euro Agrana -3,62% 14,65 Euro

spa/mha

ISIN AT0000999982