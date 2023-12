Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit moderaten Abschlägen in die Woche starten. Eine Indikation auf den heimischen ATX stand rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,2 Prozent im Minus bei 3.310,83 Punkten. An anderen europäischen Märkten werden vorbörslich hingegen geringe Zuwächse erwartet.

"Inflations- und Zinserwartungen bleiben im Vergleich zu den Vorwochen gedrückt und daran wird sich heute wohl kaum etwas ändern", erklären die Analysten der Helaba. Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Sitzungen der US-Notenbank Fed und der europäischen EZB dürften der am morgigen Dienstag anstehende ISM-Index und der monatliche Arbeitsmarktbericht am Freitag von größerem Interesse sein.

Die zum heutigen Wochenauftakt erwarteten Daten aus der US-Industrie und das sentix-Investorenvertrauen seien hingegen kaum marktbewegend, so die Helaba-Experten. Unternehmensseitig blieb die Berichtslage am heimischen Aktienmarkt zunächst dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,79 Prozent höher bei 3.316,68 Punkten geschlossen. Die Nachricht über die in die Rezession geschlitterte heimische Wirtschaft konnte den Leitindex nicht in die Verlustzone ziehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +4,29% 25,78 Euro voestalpine +2,94% 26,58 Euro RHI Magnesita +2,17% 33,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -3,82% 13,60 Euro Palfinger -2,73% 23,15 Euro Flughafen Wien -2,67% 49,25 Euro

spa/mha

ISIN AT0000999982