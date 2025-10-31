ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat im Minus erwartet
Ein ähnliches Bild gaben vorbörslich auch andere europäische Indizes ab. Datenseitig stehen die Verbraucherpreise für die Eurozone auf dem Programm, wobei die Zahlen für einzelne Länder bereits Indikationen geliefert hatten. "Die EWU-Inflation bewegt sich im Zielbereich der EZB und die heute, an Halloween, anstehenden Daten werden die Notenbanker wohl nicht zum Gruseln bringen, auch wenn die Kerninflation noch immer auf einem leicht erhöhten Niveau liegt", schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick.
Vor dem Wochenende richten sich die Blicke zudem auf die Quartalsbilanz des größten ATX-Werts. Die Erste Group übertraf dabei mit ihren Neunmonatszahlen die selbst erhobenen Konsensschätzungen und hob zudem den Ausblick für das kommende Jahr an. Die Aktie notierte im vorbörslichen Handel mehr als zwei Prozent fester.
Am Donnerstag hatte der ATX um 1,57 Prozent höher bei 4.747,67 Punkten geschlossen. Andritz und RBI waren nach Zahlen stark gesucht.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Andritz +6,77% 66,20 Euro Raiffeisen Bank International +4,52% 31,48 Euro Verbund +3,60% 67,65 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Zumtobel -4,62% 3,71 Euro RHI Magnesita -3,75% 23,10 Euro Mayr-Melnhof -2,12% 78,50 Euro
ISIN AT0000999982
