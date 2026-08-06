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06.08.2026 08:34:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat im Minus erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte der ATX nach den jüngsten Rekorden am Donnerstag wieder etwas zurückkommen. Bankenindikationen sahen den ATX rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn bei 6.676 Punkten und damit 0,4 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird nach gemischten Asien-Vorgaben etwas höher erwartet. Marktbeobachter sprachen von einem von Gewinnmitnahmen geprägten Handel nach den jüngsten Rekorden.

"Der Nahost-Konflikt bleibt marktbestimmend", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Hoffnung, dass die Straße von Hormuz demnächst gefahrlos passiert werden kann, habe die Energiepreise unter Druck gebracht und die Risikobereitschaft steigen lassen. Die an der Meerenge grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

Bei den Einzelwerten rückten Analystenstudien in den Fokus. Oddo BHF stufte die Titel der Erste Group von "Neutral" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138,52 Euro hoch. Inzwischen erhöhte die Deutsche Bank ihr Kursziel für Lenzing von 21 auf 22 Euro, blieb jedoch bei der "Hold"-Empfehlung.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,70 Prozent höher bei 6.703,90 Punkten geschlossen. Mit Quartalszahlen rückten voestalpine und Lenzing in den Fokus. Die Lenzing-Aktie schloss nach klaren Gewinnen im Frühhandel mit einem Abschlag von 4,5 Prozent, bei der voestalpine ging es 2,5 Prozent abwärts.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

RHI Magnesita +7,03% 35,00 Euro Rosenbauer +5,18% 65,00 Euro Raiffeisen Bank International +4,14% 64,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -5,28% 24,20 Euro Lenzing -4,47% 23,50 Euro voestalpine -2,52% 47,12 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982

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