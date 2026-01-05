ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat im Plus erwartet
Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt erst einmal nicht für Zurückhaltung. "Die Lage ist undurchsichtig und die Verunsicherung bleibt hoch, auch im Hinblick auf die Ölmärkte. Zunächst scheint sich aber keine erhöhte Risikoaversion einzustellen", kommentierten die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Ölpreise reagierten nur mit moderaten Schwankungen und lagen zuletzt etwas tiefer.
"Es ist erwähnenswert, dass geopolitische Schocks historisch gesehen in der Regel keine besonders nachhaltigen Auswirkungen haben", schreiben zudem die Marktstrategen der Deutschen Bank mit Blick auf die globalen Märkte. Für diese sei relevanter, wie sich makroökonomische Variablen in Folge der Veränderungen entwickeln.
Am Freitag hatte der ATX um 0,48 Prozent höher bei 5.351,75 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
AUSTRIACARD +9,55% 6,31 Euro Frequentis +5,79% 76,80 Euro Schoeller-Bleckmann +4,22% 28,40 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
DO&CO -2,17% 202,50 Euro Immofinanz -1,84% 15,43 Euro Raiffeisen Bank International -1,67% 37,66 Euro
spa/rst
ISIN AT0000999982
