ATX

6 420,03
-55,43
-0,86 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
29.10.2026 08:37:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat leichter erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Verlusten in den Handel starten. Eine Bankenindikation sah den ATX rund 40 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.420 Punkten und damit 0,3 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird dagegen mit Gewinnen erwartet.

Die Ölpreise sanken in der Früh ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die EZB dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern.

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet. Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. In Wien gaben mit OMV und Andritz zwei wichtige ATX-Unternehmen Einblick in ihre Bücher.

Dank höherer Öl- und Gaspreise sowie gestiegener Raffineriemargen am Weltmarkt hat die OMV ihren operativen Gewinn im dritten Quartal um 68 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode gesteigert. Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten (CCS) betrug rund 2,1 Milliarden Euro. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf fast neun Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich fast auf 3,14 Euro.

Die Analysten der Bank Barclays stuften die Ergebnisse als neutral ein. Während das operative Ergebnis leicht enttäuscht habe, würden Nettoergebnis und Cashflow vor Working Capital über den Konsens liegen. Analyst Adnan Dhanani von der kanadischen RBC monierte dagegen das enttäuschende Chemiegeschäft und erwartet eine negative Reaktion der Aktie.

Andritz steigerte sowohl Umsatz als auch Gewinn im dritten Quartal; nur der Auftragseingang ging auf hohem Niveau leicht zurück und verfehlte zudem die Analystenerwartungen damit etwas. Daniel Lion von der Erste Group attestierte dem Anlagenbauer ein "insgesamt solides Quartal". Für das Gesamtjahr rechnet der Analyst weiter damit, dass Andritz das obere Ende der prognostizierten Margenspanne erreichen wird.

Inzwischen hat der Aluminiumkonzern AMAG (Austria Metall AG) in den ersten drei Quartalen Umsatz und Ertrag deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 16,4 Prozent auf 1,32 Mrd. Euro, der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) kletterte um 58,9 Prozent auf 181,4 Mio. Euro. Unterm Strich blieben 81,7 Mio. Euro übrig, um 141,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Erste-Experte Michael Marschallinger sah in den endgültigen Ergebnissen keine größeren Überraschungen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,15 Prozent höher bei 6.439,59 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +8,08% 10,70 Euro RHI Magnesita +4,84% 32,50 Euro Polytec +3,56% 6,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Semperit -2,75% 17,70 Euro Flughafen Wien -2,32% 50,60 Euro voestalpine -2,31% 41,50 Euro

spa/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 420,03 -0,86%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen