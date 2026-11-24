Nachdem die Wiener Börse den Montag mit einem kräftigen Plus beendet hat, wird sie heute zum Start fast unbewegt erwartet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn knappe 0,03 Prozent im Minus bei 6.347 Zählern erwartet. Ein ähnliches Szenario wird an den europäischen Börsen gesehen.

Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegele, schreiben die Analysten der Helaba. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. So zeigen auch die Signale aus Übersee nach oben. Die US-Technologieaktien verzeichneten am Vorabend deutliche Kursgewinne. Der Nasdaq 100 legte um mehr als sechs Prozent zu.

Die in dieser Woche anstehenden Datenveröffentlichungen haben laut den Helaba-Experten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen. Heute richtet sich der Blick wohl hauptsächlich auf das ifo-Geschäftsklima Deutschland.

In Österreich ist die Meldungslage noch dünn. AT&S profitierten gestern von der wieder zuversichtlicheren Stimmung im Techsektor. Die Papiere des Halbleiterherstellers zogen um 13 Prozent in die Höhe.

Am Montag hatte der ATX um 2,22 Prozent höher bei 6.342,01 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +13,03% 110,20 Euro Frequentis +5,50% 67,10 Euro UNIQA +4,88% 19,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Semperit -4,13% 15,10 Euro Kapsch TrafficCom -2,74% 3,20 Euro Polytec -2,30% 3,82 Euro

moe/ste

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