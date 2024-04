Wiener Aktienmarkt vorbörslich nur wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Freitag mit nur wenig veränderten Notierungen aufnehmen. An den europäischen Leitbörsen wird nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben ein freundlicher Handelsbeginn erwartet.

Datenseitig richtet sich der Fokus am Vormittag in der Eurozone auf die EZB, denn diese veröffentlicht die Geldmengen- und Kreditwachstumszahlen des Monats März. In den USA stehen am Nachmittag die Konsumdaten (PCE) und die dazugehörigen Deflatoren auf der Agenda.

Von Unternehmensseite könnten Palfinger und Polytec mit Zahlenvorlagen in den Fokus rücken. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat im ersten Quartal 2024 nach eigenen Angaben Rekordwerte beim operativen Ergebnis (EBIT) und beim Konzernergebnis erzielt.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,50 Prozent schwächer bei 3.562,39 Punkten geschlossen. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street drückten enttäuschende Quartalszahlen bzw. Geschäftsausblicke großer Konzerne wie von der Facebook-Mutter Meta, IBM oder Caterpillar merklich auf die Aktienkurse. Zusätzlich verfehlte das US-BIP-Wachstum im Auftaktquartal deutlich die Erwartungen der Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt lieferten in der laufenden Berichtssaison Andritz und Strabag Geschäftszahlen. Die Andritz-Aktie reagierte mit einem deutlichen Minus von 5,3 Prozent. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Quartal 2024 beim Betriebsergebnis (Ebit) ein Minus von 4,2 Prozent auf 139,9 Mio. Euro verzeichnet. Der Umsatz reduzierte sich um 3,9 Prozent auf 1,89 Mrd. Euro.

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat 2023 "auf größtenteils rückläufigen Märkten" eine deutliche Gewinnsteigerung hingelegt. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Jahr davor um ein Drittel auf 630,5 Mio. Euro und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um ein Viertel auf 880,2 Mio. Euro. Die Strabag-Papiere bauten ein Plus von 0,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Frequentis +3,45% 27,00 Euro DO&CO +1,86% 142,60 Euro Semperit +1,77% 11,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Andritz -5,33% 52,40 Euro Zumtobel -2,88% 6,06 Euro Immofinanz -2,80% 22,60 Euro

ger/mik

ISIN AT0000999982