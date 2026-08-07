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07.08.2026 08:28:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet

Nach der jüngsten Rekordserie dürfte der österreichische Aktienmarkt am Freitag den Fuß vom Gas nehmen. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.735 Punkten und damit 0,1 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Auch das europäische Umfeld wird nach gemischten Asien-Vorgaben richtungslos erwartet.

Bremsen könnte vor dem Wochenende der Ölpreis, der erneut etwas stieg, da die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz weiterhin ungewiss sind. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte.

Zudem steht am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und somit auch das allgemeine Marktgeschehen stark beeinflussen kann.

Zahlen gab es von der Österreichischen Post sowie vom Feuerwehrausrüster Rosenbauer. Die Post AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 bei höheren Umsätzen einen deutlichen Gewinnrückgang. Den Jahresausblick ließ das Unternehmen unverändert.

Eine höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen und mehr Geschäft im vorbeugenden Brandschutz sorgten inzwischen bei Rosenbauer für ein Umsatz- und Gewinnplus. Die Baader Bank sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Zahlenwerk.

Bei voestalpine hob die Erste Group ihre Empfehlung von "Hold" auf "Accumulate" an, bei einem auf 55,30 Euro erhöhten Kursziel. Die Heraufstufung spiegle höhere mittelfristige Schätzungen, eine optimistischere Einschätzung der Stahlsparte sowie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung wider, hieß es.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,61 Prozent höher auf 6.744,66 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Donnerstag:

Bajaj Mobility 10,74 % 26,80 Euro RHI Magnesita 3,71 % 36,30 Euro VIG 3,53 % 73,30 Euro Kapsch TrafficCom -3,76 % 4,61 Euro Frequentis -3,04 % 76,60 Euro AustriaCard Holding -2,64 % 9,60 Euro

spa/rst

ISIN AT0000999982

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ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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