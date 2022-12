Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwach erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp eine Stunde vor Sitzungsbeginn um knapp ein Prozent tiefer. Nach negativen Vorgaben der Übersee-Märkte wird auch das europäische Umfeld mit klaren Kurseinbußen erwartet.

Marktbeobachter verwiesen auf einen überraschenden Strategiewechsel der Bank of Japan. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.

Datenseitig richtet sich der Fokus der Akteure zunächst auf die US-Bauzahlen, bevor am späten Nachmittag noch das EU-Verbrauchervertrauen bekanntgegeben wird. Die Indikation für die Baubeginne ist schwach, denn das Umfeld aus hohen Preissteigerungen und erhöhten Zinsen ist belastend, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Auch aktuelle Unternehmensnachrichten könnten für Bewegung sorgen. Der Spezialfaserkonzern Lenzing muss seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 spürbar nach unten revidieren. Der Grund sind "Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem beschleunigten Einsparprogramm sowie Währungseffekte und eine weitere Verschlechterung des Marktumfelds", wie das Unternehmen am späten Montagnachmittag mitteilte. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) werde etwa 250 Mio. Euro betragen und damit unterhalb der Markterwartungen liegen.

Die Immofinanz AG hat von ihrer Kernaktionärin CPI Property Group Aktien erworben und hält nun 50 Prozent und eine Aktie an der S Immo. Der Kaufpreis belaufe sich auf 19,5 Euro pro Aktie, teilte die Immofinanz am Montagabend mit.

Am Montag hatte der ATX um 0,25 Prozent höher bei 3.066,84 Punkten geschlossen. Auch andere Börsen in Europa legten leicht zu.

Stark gesucht waren zum Wochenauftakt Semperit-Aktien und schlossen mit einem Plus von 3,33 Prozent an ihre Rally von Freitag an. Die Titel hatten bereits zum Wochenschluss 16,2 Prozent zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass der Gummi- und Kautschukkonzern sein Medizingeschäft an einen asiatischen Handschuhhersteller verkaufen wird.

Gute Nachfrage gab es zu Wochenbeginn auch bei den Aktien der OMV. Die Titel des Ölkonzerns stiegen um 1,4 Prozent auf 46,66 Euro. Auch die Ölpreise und einige Energieaktien an anderen Börsen legten zu, nachdem die jüngsten Corona-Lockerungen in China auf eine steigende Nachfrage aus dem Land hoffen lassen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +3,33% 20,15 Euro Pierer Mobility AG +3,03% 61,20 Euro Marinomed +1,77% 57,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Post -5,03% 29,25 Euro Lenzing -3,08% 59,70 Euro FACC -2,04% 5,77 Euro

