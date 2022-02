Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Kursverlusten in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation signalisiert eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und den Asien-Märkten klare Abschläge erwartet.

Der am Donnerstag bekannt gewordene starke Anstieg der US-Inflation wird wohl auch zu Wochenschluss das marktbestimmende Thema bleiben. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach den überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten, kommentierte ein Marktbeobachter.

Datenseitig richten die Akteure heute ihren Fokus auf das Michigan Sentiment. Die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan ist eine der am meisten beachteten Stimmungsbarometer in den USA. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb hingegen noch sehr dünn.

Am Donnerstag hatte der ATX nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten um 0,11 Prozent schwächer bei 4.053,14 Punkten geschlossen. Auch andere Börsen reagierten zunächst mit Verlusten auf die am Nachmittag gemeldeten US-Daten, konnten sich dann aber wieder etwas erholen.

Unter den Einzelwerten gab es am Donnerstag gute Nachfrage in OMV. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns schlossen mit einem Plus von 2,16 Prozent. Auch die Rohölpreise haben am Nachmittag deutlich zugelegt.

Bei höherem Volumen gesucht waren auch voestalpine und legten 0,95 Prozent auf 31,84 Euro zu. Die Aktien des Stahlkonzerns hatten zuletzt nach überraschend guten Quartalsergebnissen gut fünf Prozent zugelegt. Auch Analysten haben schon auf die Zahlen reagiert. So hat die Deutsche Bank ihre Empfehlung "hold" mit einem Kursziel von 39,0 Euro bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Addiko Bank +6,05% 11,40 Euro OMV +2,16% 57,68 Euro Semperit +1,94% 28,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Zumtobel -4,22% 8,18 Euro AT&S -3,09% 50,20 Euro Do&Co -1,91% 92,20 Euro

ISIN AT0000999982