Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Verlusten in den Handel starten. Rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Minus von über einem Prozent hin. Auch der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 wurde zuletzt mit einem klaren Minus von einem Prozent indiziert.

Im Ukraine-Krieg gibt es bisher keine klaren Fortschritte hin zu einer Entspannung der Situation. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand sind bisher nicht vorangekommen. Die am Montag erstmals per Videoschaltung begonnenen Gespräche blieben ohne greifbare Ergebnisse, nach ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen heute fortgesetzt werden.

Negative Vorgaben gab es zudem von den US-Börsen. So rutschte der Nasdaq-100 mit Verlusten von rund zwei Prozent erstmals seit März 2020 wieder in einen Bärenmarkt, also über 20 Prozent unter seinen bisherigen Höchststand. Auch die anhaltende Verkaufswelle in China lässt die Vorsicht unter heimischen Anlegern wieder wachsen.

Am Markt stehen heute Konjunkturdaten aus Deutschland im Fokus. Der viel beachtete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen steht am Vormittag zur Veröffentlichung an und dürfte dabei einen Einblick in die konjunkturelle Stimmungslage bringen. Wie die Experten der Helaba kommentierten, sollte ein massiver Rückgang des ZEW-Saldos nicht überraschen.

Am Montag hatte der ATX um 1,53 Prozent höher bei 3.227,77 Punkten geschlossen. Für Rückenwind sorgte wie bereits am Freitag die Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine. Vor allem die Aktien von Bauunternehmen zeigten sich gut gesucht. So gewannen die Titel der Strabag fast vier Prozent. Die Anteile am Kranhersteller Palfinger führten den prime market mit plus 4,4 Prozent an.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Palfinger +4,44% 27,05 Euro Strabag +3,98% 36,55 Euro Addiko Bank +3,98% 11,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Post -3,56% 32,55 Euro Schoeller-Bleckmann -2,56% 49,50 Euro Marinomed -1,46% 80,80 Euro

