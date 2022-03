Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte vor dem Wochenende schwächer in den Handel starten. Am Freitag deutete eine Indikation auf den ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn auf ein Minus von rund 0,4 Prozent. Auch andernorts in Europa dürften zu Beginn Kursverluste überwiegen.

Dabei hatten die Überseebörsen positive Vorgaben geliefert. An der Wall Street legten die Indizes den zweiten Tag in Folge deutlich zu und auch die wichtigsten Märkte in Fernost zeigten sich fester. Generell könnte es am Freitag jedoch zu größeren Kursbewegungen an den Märkten kommen. Am heutigen Handelstag laufe viele Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus. Daher versuchen oft große Marktteilnehmer die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.

Das Geschehen im Ukraine-Krieg bleibt weiterhin im Fokus der Anleger. Etwas Erleichterung brachten Meldungen, wonach Russland fällige Zinszahlungen auf Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar offenbar bedienen konnte. Die strengen Sanktionen des Westens infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine hatten zuletzt befürchten lassen, dass ein Zahlungsausfall Russlands droht.

Unterdessen setzen sich die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine unvermindert fort. Wie die Experten der Helaba kommentieren, sind die Hoffnungen auf eine baldige Einigung und Deeskalation zuletzt wieder gesunken. Das sorge auch für eine gebremste Risikobereitschaft der Anger. Auch Michael Hewson, Marktexperte von CMC Markets, hält eine baldige Deeskalation für unwahrscheinlich.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,66 Prozent höher bei 3.334,19 Punkten geschlossen. In Wien kletterte die Verbund-Aktie nach Ergebnisvorlage mit plus 8,8 Prozent auf den Spitzenplatz. Der Stromkonzern hat 2021 dank der enorm gestiegenen Strom-Großhandelspreise einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt und will diese Ergebnisse heuer nochmals deutlich übertreffen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +8,83% 98,00 Euro Warimpex +5,53% 0,84 Euro Schoeller-Bleckmann +3,77% 49,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Raiffeisen Bank International -4,24% 13,78 Euro voestalpine -3,10% 28,10 Euro Palfinger -2,76% 26,45 Euro

pma/spo

ISIN AT0000999982