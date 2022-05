Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,22 Prozent. Die Vorgaben der Wall Street sind zwar sehr positiv, doch aus Fernost kamen schwache Signale. In Wien war es in der vergangenen Woche und auch am Vortag fast stetig bergauf gegangen - nun könnten Gewinnmitnahmen für ein Ende dieser Bewegung nach oben sorgen.

Datenseitig stehen am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus der Eurozone, Deutschland und Frankreich im Fokus. Die Vorgaben -wie die ZEW-Umfrage und das ifo Geschäftsklima - waren zuletzt solide, schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick. "Sollte sich diese solidere Sicht der Unternehmen mit PMI-Werten weiterhin deutlich im Wachstumsbereich bestätigen und dies auch in Frankreich und der gesamten Eurozone gelten, würden die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB wohl nochmals untermauert", so die Experten weiter.

In Wien blieb es meldungsseitig vor Handelsstart recht still, auch von Analystenseite gab es noch keine frischen Impulse. Zahlen zum ersten Quartal kommen am heutigen Dienstag von CA Immo und der Immofinanz - allerdings werden diese erst nach Börsenschluss veröffentlicht.

Am Montag hatte die Wiener Börse deutlich fester geschlossen. Der ATX gewann klare 1,83 Prozent auf 3.277,95 Einheiten hinzu. Die positive Stimmung an den US-Börsen war im Späthandel über den Atlantik nach Europa geschwappt. Auf Konjunkturseite standen Stimmungsdaten aus Deutschland im Fokus. So hat sich das Sentiment der deutschen Wirtschaft im Mai trotz des Kriegs in der Ukraine überraschend aufgehellt.

Unternehmensseitig stand die Zahlenvorlage von Marinomed im Vordergrund. Das Biotechnologie-Unternehmen hat im ersten Quartal 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt - der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. Die Aktien schossen um 6,4 Prozent hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Marinomed +6,40% 79,80 Euro Raiffeisen Bank International +4,21% 12,39 Euro Warimpex +4,07 0,87 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann -6,05% 62,10 Euro UBM Development -5,04% 39,60 Euro Frequentis -3,02% 28,90 Euro

kat/ger

ISIN AT0000999982