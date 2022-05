Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte zuletzt ein Minus von 0,69 Prozent auf 3.338,59 Zähler. Auch das europäische Marktumfeld wird mit moderaten Abgaben erwartet.

Am Montag ist die Inflation als Thema wieder in den Vordergrund gerückt, schreiben die Experten der Helaba. Bei Preisdaten aus Deutschland und Spanien ist eine erhoffte Stabilisierung der Teuerungsrate nicht eingetreten. Im Mai lag die Inflationsrate in Deutschland bei 7,9 Prozent, nach 7,4 Prozent im April.

Die Inflationszahlen wenden den Blick der Marktteilnehmer dann auch wieder auf die Europäische Zentralbank (EZB). Der Chefvolkswirt Philip Lane sprach zuletzt von zwei Zinsschritten um jeweils 25 Basispunkte im Juli und September. Am Markt werde aber ein Zinsschritt um 50 Bp. aber bereits zu 60 Prozent für Juli einberechnet, schreiben die Analysten der Helaba.

Unter den Einzelwerten in Wien dürften die Aktien der Strabag einen Blick wert sein. Der Baukonzern hat im ersten Quartal 2022 die Bauleistung im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro erhöht, wie das Unternehmen heute in der Früh mitteilte.

Die Titel der Flughafen Wien AG werden heute ex-Dividende gehandelt.

Am Montag gehörten Immobilienkonzerne zu den größten Verlierern. Immofinanz gaben um 7,9 Prozent nach, bei Warimpex war es nach Zahlen minus 2,3 Prozent. Bank-Titel konnten dagegen angesichts höherer Zinserwartungen zulegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

FACC +5,39% 8,01 Euro Rosenbauer +3,63% 37,10 Euro Raiffeisen Bank International +2,84% 12,68 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Immofinanz -7,94% 21,10 Euro Warimpex -2,30% 0,85 Euro EVN -2,16% 22,60 Euro

spo/ger

ISIN AT0000999982