Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX signalisierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,72 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren Kursverluste. Anhaltende Sorgen vor einem Konjunkturabschwung und einer Energieknappheit in Europa halten den Aktienmarkt nach Einschätzung der Helaba-Analysten in Schach.

Nach negativen Vorgaben von der Wall Street und vor den am Nachmittag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen sollten die Anleger zudem zurückhaltend agieren, hieß es von Expertenseite. Die US-Notenbank steht unter Handlungsdruck, denn trotz der ersten Zinserhöhungen steigt die Inflation weiter, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Markt die Telekom Austria mit vorgelegten Geschäftszahlen ins Blickfeld der Akteure. Das größte heimische Telekomunternehmen, die A1 Telekom Austria, hat im ersten Halbjahr fast 300 Mio. Euro Gewinn ausgewiesen. Das war um ein Viertel mehr als im ersten Halbjahr 2021. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlen für das 2. Quartal als über den eigenen und den Markterwartungen.

Die Agrana-Aktie wird am Berichtstag zudem ex Dividende gehandelt.

Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 2.868,17 Punkten.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es nicht. Bei gutem Volumen gesucht waren in Wien vor allem Andritz (plus 3,34 Prozent) und Wienerberger (plus 2,44 Prozent). Die größten Gewinner im prime market waren die Aktien des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer mit einem Plus von 4,97 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Rosenbauer +4,97% 31,70 Euro Andritz +3,34% 41,44 Euro Wienerberger +2,44% 21,02 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AMAG -5,88% 30,40 Euro Zumtobel -3,47% 6,40 Euro Mayr-Melnhof -2,84% 150,60 Euro

