Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel starten. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,8 Prozent tiefer. Auch das europäische Umfeld wird nach der jüngsten Erholung nun wieder etwas schwächer erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf die mehrheitlich negativen Vorgaben von den Übersee-Börsen. So drehte die Wall Street am Vorabend nach freundlichem Start noch ins Minus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Von konjunktureller Seite wirft die EZB-Ratssitzung bereits ihre Schatten voraus und bis dahin werden es konjunkturelle Datenveröffentlichungen schwer haben, große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Dennoch sei der Fokus heute auf die EWU-Kreditvergabe gerichtet. In den USA richtet sich der Blick auf die Bauzahlen.

Am Montag hatte der ATX um 1,27 Prozent höher bei 2.898,81 Punkten geschlossen. Die Schwankungen am Markt dürften weiterhin bestehen bleiben, hieß es von Experten. Als Unsicherheitsfaktoren werden neben der Regierungskrise in Italien auch die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 genannt, die diese Woche zu Ende gehen werden.

Mit Blick auf die größten Kursbewegungen führten Schoeller-Bleckmann mit plus 4,7 Prozent den prime market an. Dahinter schlossen voestalpine mit Aufschlägen von 4,5 Prozent und Lenzing mit plus 3,9 Prozent. Ebenfalls stark nachgefragt waren die Titel von AT&S (plus 3,8 Prozent).

Im Bankensektor steigerten sich die Raiffeisen-Titel um 2,6 Prozent. Erste Group verteuerten sich um 1,4 Prozent und BAWAG legten um satte 3,1 Prozent zu. Deutliche Abgaben verbuchten dagegen Frequentis mit minus 4,9 Prozent. Sie lösten Verbund als schwächsten Wert im Hauptsegment der Wiener Börse ab. Die Aktien des Versorgers gaben um 3,1 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +4,74% 51,90 Euro voestalpine +4,45% 20,40 Euro Lenzing +3,92% 74,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Frequentis -4,85% 29,40 Euro Verbund -3,06% 104,50 Euro Kapsch TrafficCom -2,50% 12,48 Euro

