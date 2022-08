Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,6 Prozent tiefer.

Auch das europäische Umfeld wird nach negativen Vorgaben der Börsen in Asien und den USA mit Abschlägen erwartet. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan. In Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Pelosi würde sich mit der Visite über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmaßnahmen angedroht wurden.

Für Bewegung in Wien könnten zudem aktuelle Unternehmensnachrichten sorgen. So hat die Raiffeisen Bank International (RBI) am Montagabend den Ausblick für das Gesamtjahr angepasst. Die Erwartungen für das Kreditvolumen wurden nach unten geschraubt und die Prognose für die Verwaltungsaufwendungen präzisiert. Zins-und Provisionsüberschuss dürften 2022 jedoch höher ausfallen, teilte die Bank mit. Der Halbjahresgewinn ist zudem kräftig gestiegen.

Der Leiterplattenhersteller AT&S blickt auf ein starkes erstes Quartal 2022 zurück, wurde heute früh bekannt. Das Konzernergebnis drehte von minus 5 auf plus 96 Mio. Euro. Das EBIT erhöhte sich von minus 0,4 auf plus 73 Mio. Euro, die EBIT-Marge lag bei 14,5 Prozent. Das Ebitda legte um 196 Prozent auf 137 Mio. zu, der Umsatz stieg um 58 Prozent auf 503 Mio. Euro.

Heute stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Einen Blick wert ist aber die Zahl der offenen Stellen in den USA, hieß es von den Helaba-Analysten.

Am Montag hatte der ATX um 0,40 Prozent schwächer bei 3.016,04 Punkten geschlossen. Leichte Zuwächse an der Wall Street konnten hierzulande im Späthandel keine Unterstützung liefern.

Unter den Einzelwerten kam der Erste Group zum Wochenbeginn erhöhte Aufmerksamkeit zu. Trotz einer Gewinnsteigerung auf 1,14 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2022 gaben die Wertpapiere der Bank um 1,42 Prozent nach. Im Vorjahr waren es 918 Mio. Euro gewesen.

Palfinger-Titel erhöhten sich um 5,57 Prozent. Der Salzburger Hebevorrichtung-Hersteller und sein chinesisches Partnerunternehmen Sany Heavy Industries haben ihre wechselseitige Beteiligung aufgelöst. Der Schritt wurde bereits im Dezember 2021 angekündigt und am vergangenen Donnerstag durchgeführt, wie Palfinger mitteilte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Palfinger +5,57% 25,60 Euro Zumtobel +3,16% 7,18 Euro Telekom Austria +1,98% 6,17 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

EVN -2,17% 22,50 Euro Schoeller-Bleckmann -1,79% 54,80 Euro Wienerberger -1,60% 22,08 Euro

ger/spa

ISIN AT0000999982