Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Verlusten in den Handel starten. Etwa eine halbe Stunde vor dem Auftakt notierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX 0,72 Prozent tiefer bei 2.824,19 Punkten. Auch das europäische Börsenumfeld wird in der Früh schwächer erwartet.

Am Vorabend hatten die US-Börsen bereits deutliche Abgaben verzeichnet. Die überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor habe dafür gesorgt, dass die Anleger einen rigideren Straffungskurs der Geldpolitik der US-Notenbank Fed erwarten, zitierte die Nachrichtenagentur dpa-AFX Analysten der Credit Suisse.

Auch diesseits des Atlantiks steht die Geldpolitik im Fokus der Marktteilnehmer. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gab es zuletzt etwas beruhigende Signale. "Die jüngsten EZB-Kommentare haben die Erwartungen eines 75-Basispunkte-Schrittes der EZB in dieser Woche etwas geschmälert", schreiben die Analysten der Helaba. "Insbesondere Äußerungen der Ratsmitglieder Kazaks, Centeno und Stournaras, wonach eine scharfe Rezession die Zinserhöhungen bremsen könnte, wegen der Angebotsschocks Geduld erforderlich und ein schrittweises Vorgehen angebracht sei, haben die Geldmarkterwartungen gedrückt."

Am heimischen Markt gab es zunächst wenige Unternehmensnachrichten. Wie die Wiener Börse am Vorabend mitteilte, kommt es zu keinen Änderungen in der Zusammensetzung von Österreichs Leitindex ATX. Die Andritz AG zieht aber aufgrund der höheren Streubesitzkapitalisierung anstelle von voestalpine AG in den ATX five ein.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,21 Prozent schwächer bei 2.844,75 Punkten geschlossen. Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt wurde dies am Markt als Stabilisierungsversuch gewertet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

UBM Development +2,88% 32,20 Euro Porr +2,76% 11,18 Euro Lenzing +2,49% 74,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AMAG -3,94% 31,70 Euro Marinomed -3,57% 59,40 Euro Schoeller-Bleckmann -2,75% 60,10 Euro

spo/ger

ISIN AT0000999982