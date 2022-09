Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Gut eine halbe Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Minus von 0,9 Prozent.

Auch die anderen europäischen Aktienmärkte werden nach negativen Vorgaben der Übersee-Börsen mit Kursverlusten erwartet. Die Zinsangst im Hinblick auf die FOMC-Sitzung in der kommenden Woche hält die Aktienmärkte im Griff. Zudem haben die europäischen Gaspreise jüngst wieder zugelegt, sodass von dieser Seite auch keine Stimmungsverbesserung in das Marktgeschehen getragen wurde, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenseitig rückt heute das Michigan Sentiment in den Fokus. Die wohl wichtigste Verbraucherstimmung in den USA hat im Juni den tiefsten Stand seit Erhebung der Zeitreihe erreicht, konnte sich seitdem aber etwas erholen - wohl auch wegen der rückläufigen Benzinpreise, so die Helaba-Experten weiter.

Am heutigen Freitag steht zudem ein großer Verfallstag für Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien an, auch Hexensabbat genannt. Im weiteren Verlauf könnte es daher zu stärkeren Schwankungen kommen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,28 Prozent schwächer bei 2.958,56 Punkten geschlossen. Inflationsängste und Konjunktursorgen lasten weiterhin auf den internationalen Börsen, kommentierte ein Marktbeobachter.

Aktien von AT&S mussten ein deutliches Minus von 8,3 Prozent verbuchen und führten damit die Verliererliste im prime market klar an. Bei den Indexschwergewichten rutschten OMV 4,3 Prozent ins Minus und Verbund büßten 2,1 Prozent ein. voestalpine lagen 1,8 Prozent tiefer.

In den Fokus rückten europaweit Bankwerte nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley. Unter den heimischen Branchenvertretern zogen Erste Group um 3,7 Prozent an, während Raiffeisen unverändert schlossen. Aktien der BAWAG verbesserten sich um 2,1 Prozent auf 48,60 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre "Hold"-Einstufung sowie das Kursziel von 49,00 Euro für die BAWAG-Titel bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +4,87% 0,82 Euro Erste Group +3,69% 26,70 Euro Zumtobel +3,59% 6,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -8,31% 38,60 Euro OMV -4,28% 39,13 Euro Polytec -2,97% 5,23 Euro

