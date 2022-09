Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in den Handel starten, nachdem am Freitag bereits starke Verluste verbucht worden waren. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,5 Prozent tiefer.

Der heutige Handelstag dürfte im Zeichen des Wahlausgangs in Italien und dem anhaltenden Ukraine-Konflikt stehen. Überdies bleiben weltweit die hohen Inflationsraten und die damit einhergehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken im Fokus.

Zum Wahlausgang in Italien schrieben die Analysten der Helaba in der Früh, dass abzuwarten bleibe, ob die siegreiche Anführerin der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia, Georgia Meloni, ihr Versprechen halten werde, und keinen harten Bruch mit der Europäischen Union anstrebe.

Hinsichtlich anstehender Konjunkturdaten dürfte sich das Interesse auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland richten. "Dieses hat mit drei Rückgängen in Folge bereits Rezessionsrisiken angezeigt und eine erneute Stimmungsabkühlung zeichnet sich ab", fasste hier die Helaba zusammen. Die Vorgaben seien nämlich negativ, weswegen die Konsensschätzungen für den ifo-Index auch unterschritten werden könnten.

Am Freitag hatte der ATX um satte 3,59 Prozent schwächer bei 2.731,46 Punkten geschlossen. Rezessionsängste und Zinssorgen sowie starke geopolitische Spannungen lasteten auch zum Wochenausklang auf den Märkten.

"Der Risk-Off Modus am Aktienmarkt dauert an. Zinserhöhungen, steigende Renditen und eine steigende Volatilität an den Märkten stehen einer baldigen Erholung der Leitindizes entgegen", hatten die Marktexperten der Erste Group am Freitag kommentiert.

Satte Abgaben hatte es vor allem wegen der fallenden Ölpreise bei den Wertpapieren der Schoeller-Bleckmann und bei der OMV gegeben, die jeweils mehr als acht Prozent abrutschten. Frequentis-Titel verbuchten ebenfalls Verluste in dieser Größenordnung.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +14,29% 0,80 Euro Flughafen Wien +0,31% 32,80 Euro s Immo +0,00% 22,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann -8,15% 49,60 Euro Frequentis -8,09% 25,00 Euro OMV -8,07% 36,02 Euro

ISIN AT0000999982