Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.10 Uhr um 0,48 Prozent tiefer. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen negativen Handelsstart. Nach den satten Vortagesaufschlägen könnten sich die Anleger zur Wochenmitte nun mit Aktienengagements zurückhalten und die jüngste Erholungsbewegung stoppen.

Die Sorgen an den Finanzmärkten werden jedoch nicht kleiner, schreiben die Helaba-Analysten. Viel Negatives ist nach Einschätzung der Experten aber mittlerweile wohl eingepreist. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr dünn und so könnte sich der ATX erneut an der Stimmung des internationalen Umfeld orientieren.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX zog um satte 3,54 Prozent auf 2.814,34 Einheiten an. Die jüngste Erholung setzte sich auch an den anderen europäischen Aktienbörsen mit verschärftem Tempo fort. Erneut sorgten vor allem starke Vorgaben von der Wall Street für Auftrieb.

Angetrieben wurde der ATX vor allem von den deutlichen Aufschlägen bei den schwergewichteten Bankaktien. So zogen Raiffeisen-Papiere um 6,5 Prozent an und lagen damit am oberen Ende des Kurszettels. Erste Group kletterten 5,7 Prozent nach oben und Aktien der BAWAG schlossen um 3,1 Prozent höher.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Raiffeisen Bank International +6,46% 13,02 Euro voestalpine +6,26% 19,19 Euro OMV +5,92% 40,08 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Addiko Bank -5,49% 11,20 Euro Rosenbauer -1,66% 29,60 Euro Frequentis -1,61% 24,40 Euro

ste/spa

ISIN AT0000999982