Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit klaren Abschlägen in Handel starten. Rund 50 Minuten vor Handelsbeginn zeigte eine Banken-Indikation auf den ATX ein Minus von 0,94 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisierten deutliche Rückgänge, nachdem die Wall Street am Vorabend nach der US-Leitzinsentscheidung und der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen tiefrot geschlossen hatte.

Am heimischen Aktienmarkt steht die auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus. Quartalszahlen vermeldeten AT&S, Mayr-Melnhof, Lenzing, Raiffeisen Bank International und der Verbund. Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat in einem Geschäftshalbjahr erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz gemacht. Das Unternehmen berichtete von einem Umsatz- und Ergebnisrekord, erwartet im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres allerdings eine Eintrübung.

Die Raiffeisenbank International (RBI) hat starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick angepasst. Der Konzerngewinn nach neun Monaten des Jahres lag bei 2,8 Mrd. Euro, in der Vorjahresperiode war es knapp mehr als eine Mrd. gewesen. Rechnet man das Geschäft in Russland und Belarus sowie den Verkaufserlös des Bulgarien-Geschäfts heraus, bleiben 811 Mio. Euro Gewinn übrig. Der Zinsüberschuss der ersten drei Quartale lag mit 3,6 Mrd. Euro um die Hälfte höher als in der Vorjahresperiode und soll im Gesamtjahr auf 4,8 Mrd. Euro steigen. Der Ausblick wurde damit leicht erhöht.

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat in den ersten drei Quartalen 2022 wegen der höheren Faserpreise seinen Umsatz um 24 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro gesteigert, der Periodengewinn ist aber vor allem wegen der drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise um ein Drittel auf 74,9 Mio. Euro eingebrochen.

Der Verbund konnte nach drei Quartalen das Konzernergebnis um 81 Prozent auf 1,065 Mrd. Euro steigern. Der Energieversorger senkte zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2022 und erwartet nun einen Konzerngewinn von 1,53 bis 1,88 Mrd. Euro.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,75 Prozent auf 2.971,59 Einheiten. Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene mager.

Die FACC-Aktie absolvierte mit einem Kursplus von 6,4 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Die AT&S-Papiere verteuerten sich im Vorfeld der Zahlenpräsentation des Leiterplattenherstellers um deutliche 4,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +6,40% 6,82 Euro Semperit +5,02% 20,50 Euro Porr +4,99% 10,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom -3,47% 11,12 Euro Immofinanz -2,59% 12,04 Euro Do&Co -2,37% 78,40 Euro

ste/spo

ISIN AT0000999982