Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den ATX notierte gegen 8.20 Uhr um 0,7 Prozent tiefer als zuletzt. Auch das europäische Umfeld wird mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Märkte waren hingegen noch mehrheitlich positiv ausgefallen.

Neben der laufenden US-Berichtssaison steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB). An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt in Deutschland, das im Laufe des Vormittags erste Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 liefern will.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch mager aus. Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

Am Freitag hatte der ATX um 1,08 Prozent höher bei 3.372,68 Punkten geschlossen. Konjunkturdaten aus den USA waren zum Wochenschluss robust ausgefallen. So lag eine zweite Schätzung des von der Universität Michigan erhobenen Konsumklimas für Jänner über den Prognosen. Überdies waren auch Daten vom Immobilienmarkt positiv ausgefallen.

Mit Blick auf die Einzelwerte schlossen AT&S um 0,8 Prozent höher. Die schwachen Zahlen des Branchenkollegen Intel konnten damit nicht nachhaltig auf den Titeln lasten, die ursprünglich schwächer in den Handel gestartet waren.

Auf Analystenseite rückte eine neue Einschätzung der Erste Group zur UBM in den Fokus. Die Erste-Experten haben ihr Kursziel von 40,0 auf 38,0 Euro nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten. Für die Aktien der UBM ging es um 0,3 Prozent auf 29,8 Euro hinab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

OMV +2,45% 45,60 Euro Andritz +2,03% 55,30 Euro s Immo +1,98% 13,38 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Marinomed -3,37% 51,60 Euro Rosenbauer -3,26% 32,60 Euro Polytec -1,99% 4,93 Euro

ISIN AT0000999982