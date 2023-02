Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,8 Prozent.

Bereits die Übersee-Börsen hatten überwiegend negative Vorgaben geliefert. Daher wird auch das europäische Umfeld zu Wochenbeginn mit Kurseinbußen erwartet. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf wieder wachsende Zinssorgen nach dem sehr stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Ende der Vorwoche.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch dünn. Datenseitig richtet sich der Blick auf die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Im Dezember stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Entwicklung fiel stärker aus als von Analysten mit plus 2,0 Prozent erwartet. Einen Blick wert ist heute nach Meinung der Helaba-Analysten auch das sentix-Investorenvertrauen.

Am Freitag hatte der ATX um 0,18 Prozent schwächer bei 3.379,45 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Verlaufsverluste am Nachmittag deutlich eingrenzen, es blieb aber dennoch ein kleines Minus.

Im Fokus des Handelstages stand der US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im Jänner deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 517.000 neue Stellen dazu, am Markt waren nur 188.000 neue Arbeitsplätze erwartet worden. Die Stundenlöhne legten im Jänner gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zu, dieser Anstieg traf genau die Analystenprognosen. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote lag bei 3,4 Prozent, Ökonomen hatten mit einem Wert von 3,6 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerte gingen RHI Magnesita mit einem Aufschlag von 5,1 Prozent am obersten Ende des Kurszettels ins Wochenende, auch Porr (plus 3,5 Prozent) und AT&S (plus 3,4 Prozent) schlossen deutlich höher.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

RHI Magnesita N.V. +5,10% 33,00 Euro Porr +3,53% 13,50 Euro AT&S Austria Tech.&Systemtech. +3,44% 31,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer International AG -2,92% 33,20 Euro Lenzing AG -2,82% 68,80 Euro UBM Development AG -2,58% 30,20 Euro

