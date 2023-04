Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch mit Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,81 Prozent.

Schwache Vorgaben von der Wall Street dürften auch hierzulande für trübe Stimmung sorgen. In den USA hatte am Dienstag ein vorsichtiger Ausblick des Logistikunternehmens UBS die Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung der USA verschärft, zumal auch das vom Conference Board ermittelte US-Verbrauchervertrauen hinter den Schätzungen zurückblieb.

Auch am Finanzsektor gab es schlechte Nachrichten: Bei der im Zuge der US-Bankenkrise in Schieflage geratenen Regionalbank First Republic Bank zogen die Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich mehr Gelder ab als erwartet, woraufhin die Aktie um fast die Hälfte einbrach.

"Die neu aufgekommene Verunsicherung am US-Bankenmarkt wird wohl noch nachwirken. Allerdings konnten die Quartalsergebnisse von Microsoft und Alphabet überzeugen, die gestern nach US-Börsenschluss ihre Ergebnisse bekanntgegeben haben", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der heutigen Sitzung. Datenseitig steht in Übersee zur Wochenmitte der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Fokus.

In Wien dürften die Papiere der Telekom Austria das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Der Konzern hat am Vortag nach Börsenschluss Ergebnisse veröffentlicht. Demnach wurden heuer im ersten Quartal mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Laut den Analysten der Erste Group fielen die Zahlen gemischt aus. Die Erlöse lagen über den Erwartungen, während die operativen Ergebnisse und der Nettogewinn dahinter zurück blieben.

Bekannt wurde außerdem, dass Semperit für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Basisdividende von 1,50 Euro je Aktie plus eine bedingte Zusatzdividende von 3,00 Euro je Aktie nach Vollzug des Verkaufs der Medizinsparte ausschütten wird. Einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands stimmte die Hauptversammlung am Vortag zu.

Am Dienstag hatte der ATX 0,75 Prozent auf 3.234,72 Einheiten verloren. Im Späthandel hatte bereits die negative Stimmung an der Wall Street belastet, aber auch am Vormittag wurden schon Abgaben verzeichnet.

Frische Quartalszahlen standen am Vortag im Zentrum. So hat die BAWAG ihren Gewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um klare 26 Prozent gesteigert, die Papiere der Bank büßten allerdings aufgrund der trüben Laune im europäischen Bankensektor an Kurswert ein. Sie verloren 3,2 Prozent. Erste Group sanken um 1,1 Prozent. Raiffeisen Bank International reduzierten sich um 1,8 Prozent.

Darüber hinaus büßten nach Zahlen die Mayr-Melnhof-Titel 4,6 Prozent ein. Der Periodenüberschuss brach im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 34,9 Mio. Euro ein. In einem ersten Kommentar auf die Zahlen sprachen die Experten der Baader von einem schwachen Resultat.

