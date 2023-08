Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Abgaben in den Handel starten. Zum Schluss der Woche blicken Anleger einmal mehr auf Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Veröffentlicht werden nach den US-Verbraucherpreisdaten heute nun die Erzeugerpreise.

Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,5 Prozent tiefer.

Am Vortag habe der leichte Anstieg der US-Inflation im Rahmen der Erwartungen gelegen und die Zinssorgen nicht weiter befeuert, kommentierten die Experten der Helaba die gestrigen Verbraucherpreisdaten. "Noch immer wird einem weiteren Fed-Zinsschritt eine geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen", so die Analysten weiter.

Neben Teuerungsdaten steht am Freitag darüber hinaus das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan auf dem Datenkalender. Hierzu kommentierten die Analysten der Helaba, dass sich bereits veröffentlichte Stimmungsbarometer zur Konsumlaune des laufenden Monats sich im Mittel leicht abgeschwächt hätten, insofern sollen die Erwartungen an den heutigen Daten "nicht zu hochgesteckt" werden.

Unter den Einzelwerten stehen am Ende der Handelswoche die Anteilsscheine von Rosenbauer im Fokus. Der Feuerwehrausrüster hat seine Verluste im ersten Halbjahr geringfügig zurückgefahren. Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag von 11,6 Mio. Euro, nach 11,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das operative Ergebnis (Ebit) drehte aber von minus 23,2 Mio. auf plus 0,7 Mio. Euro. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen war mit 15,1 Mio. Euro positiv, nach einem Verlust von 8,8 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Wiener Aktienmarkt hatte am Donnerstag mit leichterer Tendenz geschlossen. Der heimische ATX fiel um 0,36 Prozent auf 3.172,35 Punkte. In Wien prägte die laufende Berichtssaison das Geschehen und löste zum Teil markante Kursbewegungen aus. Hier zog die Wienerberger-Aktie mit einem Abschlag von etwas mehr als elf Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, nachdem der weltgrößte Ziegelhersteller für das Halbjahr über einen deutlichen Gewinnrückgang berichtet hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Lenzing +3,51% 44,20 Euro AT&S +2,95% 32,82 Euro AUSTRIACARD +2,86% 14,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Wienerberger -11,18% 26,06 Euro Porr -5,72% 11,54 Euro Polytec -3,12% 4,35 Euro

sto/spa

ISIN AT0000999982