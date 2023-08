Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch weiter fallen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand etwa eine halbe Stunde vor dem Handelsauftakt mit 3.102,57 Punkten 0,70 Prozent im Minus. Auch andere wichtige europäische Indizes werden heute schwächer erwartet.

Als Gründe für die Schwäche werden am Markt schlechte Konjunkturdaten aus China genannt und starke Konjunkturzahlen in den USA. Letztere lassen Sorgen vor steigenden US-Leitzinsen aufkommen. In dem Kontext dürften am Mittwoch auch weitere US-Konjunkturdaten von Bedeutung sein. So stehen die Baugenehmigungen und -beginne, sowie Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Programm.

In Wien stehen FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer FACC hat heuer im ersten Halbjahr wieder besser verdient. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 31,3 Prozent auf 354,7 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) legte auf 14,9 Mio. Euro zu, nach 6,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten der Erste Group rechnen mit einer positiven Marktreaktion.

Auch Frequentis meldete in der Früh einen Anstieg beim Umsatz und bei den Aufträgen. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel wie im Vorjahreszeitraum negativ aus, das Minus ist aber kleiner geworden. Das zweite Halbjahr sei zudem in der Regel für die Profitabilität wichtiger als das erste, so das Unternehmen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,76 Prozent schwächer bei 3.124,52 Punkten geschlossen. Begründet wurden die Kursverluste am Markt vor allem von enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Allerdings reagierte die chinesische Notenbank und senkte die Zinsen überraschend.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +7,98% 0,88 Euro RHI Magnesita +1,79% 34,10 Euro Rosenbauer +1,02% 29,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Palfinger -2,60% 24,35 Euro Porr -2,44% 11,98 Euro Marinomed -2,35% 41,50 Euro

spo/ste

ISIN AT0000999982