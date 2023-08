Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag tiefer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand etwa eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt mit 0,79 Prozent im Minus. Auch andere wichtige europäische Indizes werden vorbörslich schwächer erwartet.

Die weiterhin bestehenden Zinssorgen halten die Aktienmärkte in Schach, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed brachte die Erkenntnis, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.

Am heimischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, Marinomed und Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 beim Umsatz leicht zugelegt, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte aber auf -3,2 Mio. Euro ins Minus. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 5,9 Mio. Euro.

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Unterm Strich erhöhte sich der Gewinn nach Steuern auf 19,5 Mio. Euro, nach 12,6 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Das Korneuburger Pharmaunternehmen Marinomed hat im 1. Halbjahr seinen Umsatz um 7 Prozent auf 5,2 Mio. Euro gesteigert, der Betriebsverlust (EBIT) stieg jedoch von -2,5 Mio auf -2,9 Mio. Euro, was mit höheren Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie gestiegenen Personalkosten begründet wird.

Der Flughafen Wien berichtete für das 1. Halbjahr über ein deutliches Wachstum bei den Passagierzahlen, Umsatz und Periodenergebnis.

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch fester aus dem Handel gegangen. Nach Handelsschluss stand der heimische Leitindex ATX 0,52 Prozent höher bei 3.140,75 Punkten.

Mit Blick auf die Einzelwerte standen am heimischen Markt FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer FACC hat heuer im ersten Halbjahr wieder besser verdient. Die Aktien legten 3,2 Prozent zu.

Frequentis-Papiere verteuerten sich um 1,7 Prozent. Das Wiener Technologieunternehmen - Spezialist für Flugkommunikation - hat im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz kräftig gesteigert, um fast ein Drittel mehr Aufträge an Land gezogen und den operativen Verlust auf 0,3 Mio. Euro eingedämmt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer +5,72% 31,40 Euro Polytec +4,27% 4,40 Euro UBM Development +3,43% 24,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Marinomed -1,69% 40,80 Euro Flughafen Wien -1,28% 46,40 Euro Warimpex -1,14% 0,87 Euro

ISIN AT0000999982