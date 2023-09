Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt zeigte sich eine Indikation auf den ATX mit einem Minus von 0,48 Prozent. Zuvor hatte der heimische Leitindex drei Plustage in Folge absolviert. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit Verlusten erwartet. Am Berichtstag könnten die negativen Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend auf die Stimmung drücken.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich noch recht dünn. Quartalszahlen legte der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel vor. Von Analystenseite meldete sich zudem die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Semperit-Aktie von 27,2 auf 24,3 Euro nach unten. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert belassen. Am Dienstag hatten die Titel bei 23,0 Euro geschlossen.

Am Vorabend wurde zudem bekannt, dass die Aktie der Telekom Austria anstelle des Baukonzerns Strabag in den ATX einzieht. Anstoß dazu geben ein stärkerer Börsenumsatz sowie eine höhere Streubesitzkapitalisierung, wie die Wiener Börse am Dienstagabend mitteilte. Die Änderung gilt demnach per 18. September.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit gestiegenen Notierungen aus dem Handel gegangen. Damit entzog sich der heimische Aktienmarkt wie bereits zum Wochenauftakt dem verhaltenen europäischen Umfeld. Der ATX gewann an seinem dritten Gewinntag in Folge 0,45 Prozent auf 3.193,31 Punkte.

Bei den Einzelwerten in Wien verbesserten sich Andritz als größte Gewinner um 2,9 Prozent. Bei den weiteren Schwergewichten im heimischen Leitindex standen Zuwächsen bei der Erste Group (plus 0,8 Prozent) Abgaben beim Verbund (minus 0,5 Prozent) gegenüber.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Andritz +2,90% 51,10 Euro Semperit +2,45% 23,00 Euro Schoeller-Bleckmann +2,08% 54,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -2,47% 0,79 Euro Mayr-Melnhof -1,96% 130,00 Euro Palfinger -1,81% 24,40 Euro

ste/mha

ISIN AT0000999982