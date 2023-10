Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel starten. Eine außerbörsliche Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,47 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn tiefer gesehen.

Marktbeobachter verwiesen auf die schwachen Vorgaben der Asien-Märkte sowie auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen. Die anhaltenden Zins- und Inflationssorgen werden von Experten weiterhin als größte Belastungsfaktoren gesehen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel bis dato sehr dünn aus.

Am Montag hatte der ATX um 1,27 Prozent schwächer bei 3.128,03 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenauftakt nach unten. Nach einem positiven Start vor dem Hintergrund der vorläufigen Einigung im US-Budgetstreit rutschten die Börsen im weiteren Tagesverlauf ins Minus.

Gut gesucht waren am Montag Aktien des Flughafen Wien und legten 4,7 Prozent zu. EuroTeleSites-Aktien konnten sich mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 4,20 Euro etwas von ihrer jüngsten Korrektur erholen.

Größere Abgaben gab es in den Ölwerten. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV verloren bei hohen Umsätzen 3,1 Prozent. Titel des Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann waren mit einem Minus von 3,2 Prozent die Tagesverlierer im prime market.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Flughafen Wien +4,71% 50,00 Euro Pierer Mobility +2,83% 65,40 Euro Zumtobel +1,83% 6,12 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann -3,23% 54,00 Euro Kapsch TrafficCom -3,22% 9,62 Euro OMV -3,13% 43,90 Euro

ger

