Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert ein Minus von rund 0,6 Prozent. An anderen Börsen in Europa wird ein behaupteter Start erwartet.

Viele Anleger in Europa dürften sich angesichts des Nahost-Konflikts weiter zurückhalten. Am Mittwoch gab es zwar gute Wirtschaftsdaten aus China, die asiatischen Börsen entwickelten sich aber dennoch durchwachsen.

Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gewachsen. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem BIP-Wachstum von 4,5 Prozent gerechnet.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,35 Prozent schwächer bei 3.147,33 Punkten geschlossen. Größere Abgaben gab es in BAWAG. Die Aktien verloren 2,3 Prozent, nachdem die Bank ihre Zahlen für das dritte Quartal gemeldet hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Frequentis +4,36% 28,70 Euro Warimpex +3,12% 0,82 Euro FACC +1,56% 5,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

EuroTeleSites -3,21% 3,47 Euro BAWAG -2,31% 43,92 Euro s Immo -2,19% 13,40 Euro

