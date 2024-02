Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse wird am Montag zu Handelsbeginn mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,46 Prozent schwächer. Auch an den europäischen Leitbörsen wird ein leicht negativer Wochenbeginn erwartet. Die Vorgaben der Asien-Märkte fielen uneinheitlich aus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Auch datenseitig sind am Montag keine stärkeren Impulse zu erwarten. In den USA finden sich lediglich einige Zahlen vom Immobilienmarkt auf der Agenda. Allerdings hoffen die Investoren im Wochenverlauf auf neue Inflationssignale. In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Außerdem werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren.

Am Freitag hatte der ATX um 0,83 Prozent schwächer bei 3.384,84 Punkten geschlossen. Das europäische Börsenumfeld und jenes in den USA zeigten sich ohne klare Richtung. Konjunkturdatenseitig zog das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland zum Februar die Aufmerksamkeit am Vormittag auf sich, fiel aber mit einem Anstieg auf 85,5 Zähler den Erwartungen entsprechend aus.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage bis Handelsende dünn. Bei den schwer gewichteten ATX-Titeln verloren OMV satte 2,31 Prozent. Stärkere Abgaben verzeichneten noch Raiffeisen, die um 3,57 Prozent fielen. BAWAG verbilligten sich um 1,36 Prozent, während Erste Group unterdurchschnittliche Einbußen von 0,58 Prozent verbuchten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +4,82% 0,87 Euro Polytec +3,14% 3,44 Euro DO&CO +2,15% 142,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Raiffeisen Bank International -3,57% 19,73 Euro Porr -3,31% 14,00 Euro OMV -2,31% 40,59 Euro

