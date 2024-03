Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,43 Prozent. Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird mit Kursrückgängen erwartet.

Die gesamte Aufmerksamkeit der Finanzmärkte gilt heute international der Europäischen Zentralbank, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dabei steht laut Experten-Einschätzung aber nicht die Zinsentscheidung im Mittelpunkt, denn weitestgehend dürfte die Erwartung vorherrschen, dass die Leitzinsen unverändert bleiben.

Dies sei auch marktseitig vollständig eingepreist und es sollte an dieser Stelle keine Überraschung geben. Wichtiger werden die neuen EZB-Projektionen zu Wachstum und Inflation, die Guidance im Statement und die Begleitkommentare von EZB Präsidentin Lagarde bei der anschließenden Pressekonferenz sein, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Palfinger, UNIQA und Zumtobel mit Ergebnisvorlagen ins Blickfeld. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat 2023 nach eigenen Angaben Rekordwerte bei Umsatz, operativem Ergebnis (EBIT) und Konzernergebnis erzielt. Das Konzernergebnis stieg um 50 Prozent auf 107,7 Mio. Euro.

Der Versicherer UNIQA hat im vergangenen Jahr einen höheren Gewinn verbucht. Das Ergebnis vor Steuern (EGT) stieg von 421,7 Mio. auf 426,4 Mio. Euro. Ebenso gewachsen sind die verrechneten Prämien, die von gut 6,55 Mrd. Euro um 9,7 Prozent auf rund 7,19 Mrd. Euro kletterten.

Der Leuchtenhersteller Zumtobel präsentierte Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023/24 und berichtete dabei über eine Halbierung beim Periodenergebnis. Gleichzeitig fiel der Umsatz um fast acht Prozent. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von sehr schwachen Quartalszahlen, welche unter den Erwartungen ausgefallen seien.

Am Mittwoch hat die Wiener Börse mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 3.390,45 Punkten. Gut gesucht waren die Aktien des Caterers DO&CO und legten 4,8 Prozent zu. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich BAWAG und Lenzing mit einem Plus von jeweils gut zwei Prozent.

Andritz stiegen um 1,6 Prozent auf 59,00 Euro, nachdem die Analysten der Deutsche Bank ihre Empfehlung "buy" für die Aktie in Reaktion auf die gemeldeten Ergebnisse bestätigt hat. Auch das Kursziel wurde mit 84 Euro unverändert belassen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AUSTRIACARD +5,90% 6,46 Euro DO&CO +4,76% 149,80 Euro BAWAG +2,25% 54,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -3,64% 18,02 Euro Semperit -2,10% 12,10 Euro Polytec -1,99% 3,44 Euro

