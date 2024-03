Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine vorbörsliche Indikation auf den ATX stand rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsauftakt um 0,45 Prozent tiefer. Der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird gut behauptet signalisiert. Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend fielen verhalten aus.

Mit Blick auf den internationalen Datenkalender und die mit Spannung erwarteten US-Einzelhandelsumsätze dürfte die Spekulation auf eine geldpolitische Lockerung wohl nicht weiter reduziert werden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem werden in den USA Erzeugerpreise publiziert.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Nachrichten der Verbund und Pierer Mobility ins Blickfeld der Akteure. Der Energieversorger Verbund legte beim Jahresergebnis 2023 um über 30 Prozent zu.

Der Zweirad-Hersteller Pierer Mobility (früher KTM) hat 2023 deutlich weniger verdient und wird deshalb die Dividende von 2 Euro auf 0,50 Euro je Aktie kürzen. Das hat das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Wegen der Restrukturierung im Fahrradbereich war der operative Gewinn um ein Drittel auf 160 Mio. Euro eingebrochen.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,1 Prozent auf 3.401,67 Punkte. Stark gesucht waren Mayr-Melnhof und waren mit einem Kursplus von knapp 3,0 Prozent die Tagesgewinner im prime market. Die Titel konnten sich damit aber nur teilweise von ihren starken Vortagesverlusten erholen. Am Dienstag waren sie nach der Vorlage von Zahlen über 7 Prozent in die Tiefe gerutscht.

Positiv wurden die von der Österreichischen Post am Mittwoch gemeldeten Zahlen aufgenommen. Die Titel des Logistik-Konzerns schlossen 0,83 Prozent im Plus. Die Post hatte 2023 mehr Umsatz und Gewinn erzielt und übertraf mit ihrem Dividendenvorschlag die Analystenerwartungen leicht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Mayr-Melnhof +2,99% 110,20 Euro Raiffeisen Bank International +2,47% 18,67 Euro OMV +2,35% 41,36 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

UBM Development -6,00% 18,80 Euro EuroTeleSites -2,78% 3,50 Euro Frequentis -2,75% 24,80 Euro

